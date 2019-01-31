تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في الخليل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 05:33 مساء
لسطينيون يحملون الاعلام ولافتات تندد بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تجديد مهمة بعثة المراقبين. (أ ف ب)

ندد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الإسرائيلية عدم تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، معتبرين أنه يعطي الضوء الأخضر لارتكاب «مزيد من الجرائم في الأراضي الفلسطينية دون وجود رقابة دولية».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن الإثنين الماضي عدم تمديد مهمة البعثة بعد أن اتهمها بالتحيز.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينه في مقر المنظمة برام الله، إن قرار حكومة إسرائيل يهدف إلى «ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة الخليل التي يسكنها مئات المستوطنين فيما يسكنها أكثر من 200 ألف فلسطيني»، وفق لوكالة «فرانس برس».

ونُشرت بعثة المراقبين هذه في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين جرى التوصل إليه بعد مجزرة فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيًا كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي.

وتابع عريقات أن قرار نتانياهو «يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب جرائم في الخليل وعموم الأراضي الفلسطينية دون وجود أي رقابة دولية على جرائمهم».

وقال إن «اتفاق الخليل هو اتفاق فلسطيني - إسرائيلي دولي يجدد كل ستة أشهر ولا يحق لطرف واحد رفض تجديده علمًا بأن منظمة التحرير وقعت تجديد الاتفاق يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي لأنه ينتهي اعتبارًا من اليوم».

وأضاف أن نتانياهو بهذا القرار «يلغي الالتزام بالاتفاق الوحيد الذي كان متبقيًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهو بذلك ينهي كل الاتفاقات الموقعة».

وتتمثل مهمة بعثة المراقبين المدنيين في رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. وتضم البعثة التي تقودها النرويج، 64 مراقبًا من جنسيات نرويجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، وتُجديد مهمتها كل ستة أشهر.

من جانب آخر، اتهم عريقات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «تقدم الدعم والحماية الكاملة لإسرائيل».

من جهته، طالب أبو ردينة مجلس الأمن بـ«اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان توفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني».

وحذر من أن إلغاء اتفاق الخليل يشير إلى «التهديد بخطر حقيقي على أبناء شعبنا في الخليل وعموم الأراضي الفلسطينية».

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني.

والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبر عقبة كبيرة أمام السلام نظرًا لأنها بنيت على أراض يعتبرها الفلسطينية جزءًا من دولتهم المستقبلية.

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