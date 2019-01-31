الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 04:37 مساء
محتجون سودانيون يحرقون الإطارات خلال تظاهرة مناهضة للحكومة. (أ ف ب)

أفاد شهود عيان بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة السودانية، اليوم الخميس، بعد أن دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات جديدة في جميع أنحاء البلاد ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وهتف المتظاهرون «حرية، سلام، عدالة» وهو الشعار الذي انطلق مع حركة الاحتجاجات التي تهز السودان منذ أسابيع. وخرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم وأم درمان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال شاهد عيان، إلى الوكالة، إن «شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين شمال الخرطوم، ولكنهم واصلوا التظاهر».

كما تجمع المحتجون في العديد من القرى في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة، بحسب شهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود حركة الاحتجاجات، إلى احتجاجات يومية، ولكن لم يُسجل سوى عدد قليل منها في الأيام القليلة الماضية.

وبدأت الاحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبر ثلاثة أضعاف.

وتنامت التظاهرات لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

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