منظمة الصحة تحذر من الوضع في مخيم بشمال شرق سورية بعد وفاة 29 طفلًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 03:26 مساء
طفل سوري لاجئ في مخيم بعرسال. (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أنباء وردت عن وفاة ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة في مخيم مزدحم بشمال شرق سورية خلال الأسابيع الثمانية الماضية أغلبهم نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إلى الدخول لمخيم الهول دون عوائق وقالت إن الوضع أصبح «خطيرًا» بالنسبة لثلاثة وثلاثين ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة، مضيفة أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور.

وذكرت المنظمة: «كثيرون ممن وصلوا حديثًا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم تنظيم داعش في العراق والشام... العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة».

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