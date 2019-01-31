البشير يعلن فتح حدود بلاده مع إريتريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 11:40 صباحا

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، فتح حدود بلاده الشرقية مع إريتريا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البشير قوله أثناء إعلانه القرار، خلال كلمة بأستاد البشير الأولمبي بمدينة كسلا : «ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا».

وأشار البشير إلى «روابط الدم والتاريخ التي تربط بين الشعبين السوداني والإريتري»، وقال إن «تغيير الحكم لايتم عن طريق واتساب والفيسبوك وإنما عبر صندوق الانتخابات».

وأكد الرئيس السوداني التزام الدولة بمعالجة كل قضايا الشباب باعتبارهم رصيد ومستقبل السودان، وقال: «رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع».

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