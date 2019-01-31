موسكو تدعو واشنطن لسرعة سحب قواتها من التنف وتسليمها لدمشق

مركبة تابعة للقوات الأميركية في منبج السورية. (أرشيفية. رويترز)

دعت روسيا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى سحب قواتها في أسرع وقت ممكن من منطقة التنف التي تضم قاعدة عسكرية للقوات الأميركية وطالبتها بتسليمها لدمشق.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء مؤتمر صحفي بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، «ندعو واشنطن لسحب قواتها من التنف وتسليمها للسلطة السورية القادرة على الاهتمام بمواطنيها ونحن نرى أنها قادرة على فعل ذلك».

وأضافت الناطقة أن الأمم المتحدة تحضر في الوقت الحالي قافلة ثانية بالمساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان، يجري تنسيق جميع المعايير مع الحكومة السورية.

وتابعت: «نأمل أن لا يسمح العاملون في مجال المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بتكرار أوجه القصور التي حدثت خلال القافلة الأولى في نوفمبر 2018، وأنهم سيؤمنون القافلة والنقل لتسليم وتوزيع الشحنات».

وجددت دعوة روسيا لاتخاذ إجراءات للتوطين الفوري لمخيم الركبان في سورية.

وقالت: «حتى يناير 2019، بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها حوالي مليون شخص. هذا الرقم أقل بثلاث مرات مقارنة بالأرقام التي سجلتها الأمم المتحدة المسجلة في نهاية عام 2017 ، حيث كان هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين».

ولفتت إلى «محنة سكان مخيم الركبان للنازحين داخليًَا»، والذي يقع داخل المنطقة الأمنية التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا.

وأضافت الناطقة أن «المسؤولية عن الوضع المحبط في المخيم تقع على الولايات المتحدة، التي تحتل هذه المنطقة بطريقة غير قانونية وتنشر قاعدتها العسكرية هناك، وتقوم بتنظيم دعم مادي وتقني بانتظام، في حين أنها لا تسهم في إيصال الغذاء والدواء لسكان المخيم. من الضروري اتخاذ تدابير فورية لإعادة توطين المخيم».