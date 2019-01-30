استعادة 400 مليار ريال..السعودية تنهي حملة على الفساد استمرت 15 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 10:12 مساء

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي يوم الأربعاء أن السعودية أنهت حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

وجاء في البيان أن الحكومة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، بحسب «رويترز».

وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم.

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