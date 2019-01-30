فصائل سياسية لبنانية ترجح إتمام تشكيل الحكومة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 06:19 مساء

يقترب لبنان على ما يبدو من تشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من التشاحن حيث تعتقد فصائل سياسية متنافسة أن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع.

ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة لمعالجة مشكلاته الاقتصادية الواسعة والتي تشمل دينا عاما يساوي 150 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي وانخفاض النمو على مدى سنوات. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستشكل خلال 24 أو 48 ساعة، قال عبد الرحيم مراد في مقابلة مع تلفزيون «الجديد اللبناني» «أعتقد تكون قد شُكلت لأن الجو كل هذا النار حاليا هكذا. وقد يكون السبت أقصى يوم»، بحسب «رويترز».

ومراد هو أحد النواب السُنة الستة المؤيدين لحزب الله، وشكل تمثيلهم في مجلس الوزراء إحدى العقبات العديدة أمام تشكيل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للحكومة. وقال الحريري أمس الثلاثاء إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، مما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.

وكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي المنتمي الى حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله على تويتر «وأخيرا خلصت الجمعة 1 شباط 2019». والانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي هي الأولى منذ تسع سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق. وكانت الحكومة على وشك التمثيل لمرات عديدة ولكن المسؤولين يفشلون في الإعلان عنها.

وقال وزير المالية علي حسن خليل الشهر الماضي إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية وهناك خشية من أن تصبح أزمة مالية. وانعكست المخاوف الاقتصادية على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها، وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع المالية للبنان على أسس مستدامة. وكان حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله قد اجتمع ليلة يوم الثلاثاء مع النواب السنة الستة المتحالفين مع حزب الله.

وردا على سؤال عما إذا كانت المساعي الأخيرة مختلفة عن السابقة التي فشلت في تشكيل حكومة، قال مراد «الفرق هذه المرة أنه يوجد أجواء جدية». مشيرا إلى أن جبران باسيل، وهو سياسي مسيحي يشارك في المحادثات، «كثف نشاطه» خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.

وكان العنوان الرئيسي بالصفحة الأولى لجريدة الأخبار الموالية لحزب الله يوم الثلاثاء هو «تنازلات متوازنة تسرّع ولادة الحكومة».

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