أساتذة جامعة الخرطوم يتظاهرون ضد حكم البشير

[محتجون سودانيون خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في أم درمان المجاورة للخرطوم، 29 كيناير 2019. (فرانس برس)

تظاهر حوالى 300 أستاذ ومحاضر داخل حرم جامعة الخرطوم الأربعاء احتجاجا على نظام الرئيس عمر البشير، كما أكد ناطق باسمهم.

وتحولت التظاهرات التي انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة سعر الخبز، إلى حركة احتجاج ضد الرئيس البشير الذي يتولى السلطة منذ انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989، وفق «فرانس برس».

وقتل ثلاثون شخصا منذ بداية الاحتجاجات، وفق حصيلة رسمية. إلا أن منظمات حقوقية تحدثت عن أكثر من 40 قتيلا. وقال ممدوح محمد الحسن الناطق باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم، «نفذ أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم اعتصاما اليوم الأربعاء داخل مباني الجامعة».

وأضاف أن 531 أستاذا ومحاضرا في جامعة الخرطوم وقعوا «مبادرة جامعة الخرطوم» التي تتضمن مجموعة من المطالب. وأوضح الحسن أن من «أهم مطالبها قيام حكومة انتقالية» في السودان، وهذا ما يطالب به عدد كبير من المتظاهرين الذين يدعون إلى استقالة الرئيس الذي يحكم البلاد بيد من حديد.

وتصدرت جامعة الخرطوم، الأقدم في السودان، تظاهرات ضد الحكومة في السابق، لكن حركة الاحتجاج الحالية يقودها حتى الآن تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم مدرسين وأطباء ومهندسين.

ويقول محللون إن هذا الاحتجاج يشكل أكبر تحد يواجهه البشير منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاثة عقود. وقد أمر رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الثلاثاء، بالإفراج عن جميع الموقوفين منذ بداية الاحتجاج. وتقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يمارس القمع منذ بداية التظاهرات، يعتقل أكثر من 1000 متظاهر وقادة للمعارضة وناشطين وصحافيين.

ومنذ سنوات، يواجه السودانيون صعوبات اقتصادية متزايدة. وتواجه البلاد تضخما يناهز 70% سنويا، ويعاني عدد كبير من المدن النقص على صعيدي الخبز والوقود.