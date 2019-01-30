المغرب يعبر عن دعمه لرئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد في كنيسة سان خوسيه في كراكاس

عبّرت السُلطات المغربيّة عن «دعمها» لرئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، مرحّبةً بالتدابير التي اتّخذها «من أجل الاستجابة للتطلّعات الشرعيّة للشعب الفنزويلي».

وأجرى وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء محادثةً هاتفيّة مع غوايدو، «بطلب» من الأخير، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة المغربيّة.

وأعرب بوريطة لغوايدو عن «دعم المملكة لكلّ التدابير المتّخذة من أجل الاستجابة للتطلّعات الشرعيّة للشعب الفنزويلي نحو الديموقراطيّة والتغيير»، بحسب البيان الذي لم يذكر ما إذا كانت الرباط قد توقّفت عن الاعتراف بالاشتراكي نيكولاس مادورو رئيساً لفنزويلا.

وعبّر غوايدو من جهته عن رغبته في إعادة إحياء «علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، ورفع المعوقات التي حالت دون تطوّرها».

والعلاقات بين الرباط وكاراكاس متوتّرة بسبب موقف الأخيرة من الصحراء الغربية التي تُشكّل أولويةً بالنسبة إلى الدبلوماسيّة المغربيّة.