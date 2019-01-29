إطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 07:08 مساء

أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الثلاثاء، قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، التي تهز البلاد منذ أكثر من شهر، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام.

وقالت  وزارة الإعلام السودانية، «أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة»، بحسب «فرانس 24».

وتقول الجماعات الحقوقية، إن أكثر من ألف متظاهر وقيادي في المعارضة وناشط وصحفي، احتجزوا منذ بدأ جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 ديسمبر.

ويقول مسؤولون حكوميون، إن 30 شخصًا قتلوا في أعمال عنف منذ اندلاع التظاهرات بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبر ثلاثة أضعاف. وانتشرت الاحتجاجات في كافة أنحاء البلاد ضدّ حكم الرئيس عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود.

لكن جماعات حقوقية تقول إن أكثر من 40 شخصًا قتلوا في التظاهرات. وانطلقت تظاهرات الثلاثاء في الخرطوم وأم درمان، بحسب ما أكد شهود، لكن شرطة مكافحة الشغب واجهت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق الشهود.

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