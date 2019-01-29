خبيرة أممية ستقدم تقريرها في مقتل خاشقجي قبل يونيو

أعلنت مقررة خاصة للأمم المتحدة مكلفة التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الثلاثاء، أنها ستقدم تقريرها بنهاية مايو، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأجرت آغنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الإعدام التعسفية خارج نطاق القضاء، تحقيقًا أمام القنصلية السعودية في إسطنبول.

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وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر في القنصلية بأيدي عناصر سعوديين تقول أنقرة إنهم أرسلوا من الرياض لتنفيذ القتل.

وقالت كالامار للصحفيين أمام القنصلية إن تقريرها سينشر قبل جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو.

وقالت إن «التقرير سينشر قبل بضع أسابيع على قيامي بتقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أي في نهاية مايو على الأرجح».

والتقت كالامار، وهي خبيرة مستقلة عينتها الأمم المتحدة، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ووزير العدل عبدالحميد غول في أنقرة الإثنين قبل أن تتوجه إلى إسطنبول.

ويفترض أن تلتقي في وقت لاحق الثلاثاء مدعي عام إسطنبول إفران فيدان.

وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة. وحتى الآن، وبعد أربعة أشهر من مقتله لم يعثر بعد على جثته.

وقالت كالامار: «وجهنا طلبًا للحكومة السعودية لدخول القنصلية وكذلك للقاء سلطات سعودية هنا وفي السعودية. ننتظر ردهم».

وأكدت كالامار أن فريقها لم يدخل القنصلية الثلاثاء. وأضافت: «لنكن عادلين، جاء تقديم الطلب إليهم متأخرًا لذا علينا منحهم قليلاً من الوقت للبت في طلبنا».

وتابعت: «باحترام ندعو السلطات للسماح لنا بالدخول في مرحلة ما طالما نحن هنا».

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وتقول الرياض إن عملية الاغتيال نفذتها «عناصر خارج إطار صلاحياتهم». وتجري محاكمة 11 مشتبهًا بهم منذ 11 يناير في السعودية، وطلب المدعي العام حكم الإعدام لخمسة منهم.

وأكدت أنقرة مرارًا ضرورة إجراء تحقيق دوليّ في هذه القضية، مستنكرةً نقص الشفافية في التحقيق السعودي.