مبعوث الأمم المتحدة في الحديدة لأول مرة منذ اتفاق السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 02:13 مساء
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث (ا ف ب)

وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الثلاثاء، إلى مدينة الحديدة غرب اليمن، في أول زيارة له إلى المدينة التي تضم ميناءً رئيسيًا منذ اتفاقات السويد الشهر الماضي، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة.

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وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن غريفيث وصل صباحًا إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر «في زيارة لعدة ساعات من أجل متابعة الاستعدادات لمهمة الحديدة الجديدة وفق قرار مجلس الأمن 2452، وتطبيق اتفاق الحديدة».

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.

ومذاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وانسحاب الحوثيين من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين مدينة الحديدة، مركز المحافظة في غرب البلد الفقير وحيث يقع الميناء.

وكان من المقرّر أن تُطبَّق بنود هذا الاتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل الأسرى، في الأسابيع الأولى من الشهر الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وسط تبادل اتهامات بخرق الاتفاقات.

والقرار الذي تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبًا مدنيًا إلى الحديدة للإشراف على تطبيق الاتفاق تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

واختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل كمارت الذي يغادر منصبه في ظل توترات مع غريفيث والمتمردين، على ما أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة.

وقبل يوم من زيارة الحديدة، أكّد مبعوث الأمم المتحدة أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى، مدّدت بسبب «صعوبات على الأرض».

واعتبر في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط» أن «حالة الزخم (...) لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى».

وأوضح «مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية: أولاً، هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانيًا، نحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض».

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وذكر غريفيث، في المقابلة، أنه يعمل مع كافة الأطراف «على تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة بشكل موثوق يمكن التحقق منه، ونعمل (...) لضمان أن نرى ذلك يحدث في القريب العاجل».

وعن إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات، قال غريفيث: «نحن نخطط للدعوة لجولة أخرى من المشاورات قريبًا».

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