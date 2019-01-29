السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح في الاتجاهين لثلاثة أيام

فلسطينيون ينتظرون لركوب حافلة للمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح (ا ف ب)

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، الثلاثاء، في كلا الاتّجاهين لثلاثة أيام، بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه جزئيًا بسبب خلافات فلسطينية داخلية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعلن مصدر مسؤول في المعبر الذي تسيطر عليه حماس «أن البوابة المصرية للمعبر فتحت في تمام العاشرة صباحًا، وبدأ دخول الحافلات المجهزة بالمسافرين من الطرف الفلسطيني».

واحتشد مئات المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر أمام بوابة معبر رفح في انتظار سماع أسمائهم في كشوفات السفر رغم البرد القارس.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة «حماس» التي تسيطر على القطاع أكدت مساء الثلاثاء أن معبر رفح البري سيفتح الثلاثاء. وسحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح في 6 يناير احتجاجًا على «ممارسات حماس ضد حركة فتح».

وعلى الإثر استعادت وزارة الداخلية التابعة لحماس إدارة المعبر وتفاوضت مع السلطات المصرية بهذا الشأن. ومذّاك، قررت مصر إغلاق المعبر أمام المغادرين من القطاع، فيما سمحت للعائدين إليه بالدخول.