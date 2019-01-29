بعد اقتحام إحداها.. ما أهداف القواعد العسكرية التركية في كردستان العراق؟

الجنود الأتراك يستعدون لإطلاق مدفع من قاعدة هكاري العسكرية الواقعة على الحدود العراقية-التركية (ا ف ب)

قبل يومين، اندلعت احتجاجات عنيفة في كردستان العراق، أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات بنيران القوات التركية، التي كانت تواجه متظاهرين أكراد في محافظة دهوك، انطلقوا في 26 من يناير الجاري باتجاه قاعدة «شيلادزي»، التي دخلوها وأحرقوا فيها دبابتين ومعدات عسكرية أخرى، في رد من جانبهم على مقتل أربعة من أبناء المنطقة في غارة جوية تركية في 20 من الشهر نفسه.

وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل مقرًّا له، ويخوض صراعًا مسلحًا ضد الحكومة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي.

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وفي 27 يناير الجاري، بلغت حصيلة القصف التركي على مناطق الإقليم خلال أربعة أعوام «398 عملية جوية، بالإضافة إلى 425 عملية قصف مدفعي، وقُتل ما يزيد على 20 مدنيًّا، وتدمير قرى حدودية وهدم مستشفيات وطرق وجسور ومدارس»، وفق تصريحات للأمين العام لوزارة البيشمركة في كردستان جبار ياور، الذي أكد وفق ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن العمليات العسكرية التركية بدأت داخل أراضي الإقليم منذ العام 2007 ولم تنتهِ حتى الآن.

زيادة كبيرة

ويقول الأكراد إن هناك ما يزيد على 27 قاعدة عسكرية بما فيها مراكز تدريب لجنود أتراك في إقليم كردستان. بينما أقرَّ بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي السابق، في مؤتمر صحفي ببغداد في يونيو 2018، بوجود 11 قاعدة عسكرية، وقال: «قمنا بإنشاء 11 قاعدة عسكرية وضاعفنا عدد جنودنا وقواتنا في تلك القواعد لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قبل التوغل إلى حدودنا».

وتتواجد القواعد العسكرية التركية في كل من مناطق بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والعمادية.

وفي أعقاب ظهور تنظيم «داعش» في العام 2014، أنشأت تركيا قواعد أخرى في بعشيقة وصوران وقلعة جولان، وحولت المقر العسكري في منطقة «حرير» القريبة من أربيل إلى قاعدة عسكرية، إلى جانب معسكر «زمار» لتدريب جنودها.

وتمتد مناطق انتشار القواعد التركية في إقليم كردستان العراق على طول الحدود بدءًا من «معبر خابور» وصولاً إلى منطقة «صوران».

كما قامت ببناء «قاعدة سيدكان» وبضع مقرات عسكرية في منطقتي ديانا وجومان القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين.

أهدافها

وفي تقرير لـ«بي بي سي»، نُشر اليوم الثلاثاء، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الهدف المباشر من إنشاء تركيا مزيد القواعد العسكرية في إقليم كردستان، خاصة في كل من باتوفان وبامرني والعمادية، هو السيطرة على منطقتي حفتانين ومتينا اللتين تعتبران مواقع استراتيجية لتنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد المقاتلين الأكراد. وهذا فضلاً عن مضاعفة تركيا مراكزها العسكرية في منطقة ديرلوك وشيلادزي من أجل إحكام السيطرة على منطقتي زاب وزاغروس الجبليتين الوعرتين اللتين ينتشر فيهما مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

ويهدف المقر العسكري في ديرلوك إلى السيطرة على الطريق الواقع بين منطقتي زاب وهكاري، لحصار عناصر العمال الكردستاني.

وبنت تركيا على حدودها مع إقليم كردستان في منطقة زاب، المركز العسكري (49) الذي ترتبط به مراكز عسكرية منتشرة في مناطق إليا جيلي وكري وشيكير وسيفري تبه وسري سيفه وكتيبة الهجوم الصاروخي وسرايا في محيط بيليجانوخان تبه وآرتوش.

حملات

وتشن تركيا عمليات عسكرية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الحدود التركية وخارجها منذ العام 1983 وما زالت مستمرة حتى الآن.

وفي مايو العام 1983، أطلقت تركيا أول عملية عسكرية خارج حدودها بالاتفاق مع الحكومة العراقية وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك. وفي أكتوبر 1984، وأغسطس 1986، أُطلقت حملتان عسكريتان، إلا أنهما لم تنجحا في القضاء على مقاتلي العمال الكردستاني.

وبعد فترة هدوء، أُطلقت حملة عسكرية رابعة في العام 1991 تحت اسم «العصا» وهو العام الذي شهد زيادة في المقار والمراكز العسكرية التركية في عموم محافظات كردستان.

وفي العام 1992، كتب رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال، رسالة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان (مسجون بتركيا منذ العام 1999) طلب فيها تخفيف العمليات العسكرية ضد الجيش التركي للتمهيد للمفاوضات بين الطرفين، لكن المساعي فشلت في تحقيق نتيجة ملموسة.

وشنت تركيا حملة عسكرية أخرى في العام نفسه شارك فيها 15 ألف جندي، واستخدمت فيها الدبابات والمدافع الثقيلة والطيران الحربي، إلا أنها لم تنجح، فانسحبت القوات بعد 20 يومًا من إطلاق الحملة.

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وأُطلقت بعدها عدة حملات في أعوام 1993 و1994 و1995 بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود، وشارك في الأخيرة 30 ألف جندي بالتعاون مع حزب «الديمقراطي الكردستاني»، ودامت مدة 45 يومًا للسيطرة على منطقة حفتانين، إلا أنها لم تنجح وانسحبت بعد شهر ونصف من الهجوم.

وبحلول العام 1999 وصل عدد الحملات التي أطلقتها تركيا داخل إقليم كردستان للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى 24. وفي أعوام 2000 و 2007 و2008 أطلقت تركيا حملات مشابهة.

وتبرر تركيا وجودها العسكري الكثيف في إقليم كردستان العراق بأنها تهدف إلى ملاحقة المقاتلين الأكراد، أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 من أجل نيل الأكراد لحقوقهم في تركيا والذين يتجاوز عددهم 20 مليون شخص، مثل التعليم باللغة الكردية والإدارة الذاتية.