الاحتلال الإسرائيلي ينهي مهمة المراقبين الدوليين في الخليل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 11:48 صباحا
بنيامين نتانياهو (ا ف ب)

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الإثنين، إنهاء مهمة بعثة المراقبين الدولية التي تتخذ من مدينة الخليل في الضفة الغربية مقرًا. وقال في بيان صادر عن مكتبه أوردته «فرانس برس»: «لن نسمح بمواصلة وجود قوة دولية تعمل ضدنا».

ومساءً، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية قوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقًا».

وتابع أبوردينة: «نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون».

وكان تم نشر بعثة المراقبين هذه في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد مجزرة فبراير 1994 عندما قام مستوطن إسرائيلي بقتل 29 فلسطينيًا كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي.

وتضم البعثة نحو ستين مراقبًا من جنسيات نرويجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد انتدابها كل ستة أشهر. والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني.

ويتعارض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مع قرارات الشرعية الدولية. ويعتبر الحرم الإبراهيمي مكانًا مقدسًا للمسلمين واليهود على حد سواء.

وكانت مهمة بعثة المراقبين المدنيين هذه رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. وقدمت إسرائيل شكاوى ضد عناصر عاملين في هذه البعثة خلال السنوات القليلة الماضية، واتهمتهم بالانحياز للفلسطينيين.

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