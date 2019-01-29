الأمم المتحدة تختار جنرالا دنماركيًا رئيسًا جديدًا للمراقبين الأمميين في اليمن

اختار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الاثنين الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن الذي عين قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع كل من المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث. وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، على ما أوضح أحد المصادر.

وقاد لوليسغارد بعثة الأمم المتحدة إلى مالي بيني عامي 2015 و2016 ، قبل أن يتم اختياره ممثلا لبلاده في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي في العام 2017.

واتهم الحوثيون الذين يسيطرون على مرفأ الحديدة الاستراتيجي كمارت بأنه ليس على مستوى المهمة وبتبني «أجندات أخرى»، كما قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لـ«فرانس برس»، إنّ علاقته بغريفيث كانت متوترة.

وكان غريفيث صرّح في حديث سابق له، أن الجنرال الهولندي كمارت سيغادر منصبه.

وأكّد غريفيث مغادرة كمارت منصبه، قائلا ردا على سؤال حول وجود خلاف بينه وبين الجنرال الهولندي «خطة الجنرال كمارت كانت البقاء في اليمن لفترة زمنية قصيرة، لتفعيل عمل لجنة إعادة الانتشار ووضع الأسس لتشكيل بعثة الحديدة. جميع التكهنات حول وجود أسباب أخرى لرحيل الجنرال باتريك ليست دقيقة».

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.