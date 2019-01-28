مصر تفتتح مطارًا دوليًا جديدًا في الجيزة لفترة تجريبية

مطار سفنكس الدولي

افتتحت مصر مطارًا دوليًا جديدًا على مشارف العاصمة، لفترة تجريبية أولية يوم السبت الماضي، وذلك في مسعى لتخفيف الضغط عن المطار الرئيسي بالقاهرة ودعم السياحة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يتعامل مطار سفنكس الدولي، الواقع قرب أهرام الجيزة والمتحف المصري الكبير مع 30 رحلة اعتبارًا من مطلع فبراير خلال فترة تجريبية.

ويأتي المشروع، الذي يتكلف 17 مليون دولار، في إطار خطة لوزارة السياحة لتحسين سُبل الوصول للمواقع السياحية من منتجعات البحر الأحمر كشرم الشيخ والغردقة. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في 2020.

وبدأت إيرادات السياحة تنتعش، وقفزت بنسبة 77% على أساس سنوي في النصف الأول من 2018، وبلغت 4.8 مليار دولار قبل هجوم دموي على حافلة في ديسمبر أودى بحياة ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشدهم المصري.