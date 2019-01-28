مصر تفتتح مطارًا دوليًا جديدًا في الجيزة لفترة تجريبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 03:42 مساء
مطار سفنكس الدولي

افتتحت مصر مطارًا دوليًا جديدًا على مشارف العاصمة، لفترة تجريبية أولية يوم السبت الماضي، وذلك في مسعى لتخفيف الضغط عن المطار الرئيسي بالقاهرة ودعم السياحة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يتعامل مطار سفنكس الدولي، الواقع قرب أهرام الجيزة والمتحف المصري الكبير مع 30 رحلة اعتبارًا من مطلع فبراير خلال فترة تجريبية.

ويأتي المشروع، الذي يتكلف 17 مليون دولار، في إطار خطة لوزارة السياحة لتحسين سُبل الوصول للمواقع السياحية من منتجعات البحر الأحمر كشرم الشيخ والغردقة. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في 2020.

وبدأت إيرادات السياحة تنتعش، وقفزت بنسبة 77% على أساس سنوي في النصف الأول من 2018، وبلغت 4.8 مليار دولار قبل هجوم دموي على حافلة في ديسمبر أودى بحياة ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشدهم المصري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر