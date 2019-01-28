تحقيق أولي وجمع بصمات في مواقع فرز الفارين من «داعش» في شرق سورية

نازحون من المعارك بين قوات سوريا الديموقراطية ومقاتلي «داعش» (ا ف ب)

في أرض صحراوية قاحلة، ينهمك محققون من قوات سورية الديمقراطية غالبيتهم ملثمون، في جمع معلومات شخصية وأخذ بصمات الفارين من الكيلومترات الأخيرة تحت سيطرة تنظيم الدولة «داعش»، في خطوة أولى تسبق مسار تحقيق طويل، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وفور وصول شاحنات تقلهم من عمق ريف دير الزور الشرقي، يسارع مقاتلون ومقاتلات من قوات سورية الديمقراطية لإرشاد وتوجيه الرجال والنساء والأطفال. ويكرر أحدهم بصوت مرتفع «ليذهب الرجال إلى هناك، والنساء إلى الجهة الأخرى».

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ويقف الرجال في طابورين، يتقدم كل بدوره إلى المحقق الذي يمسك بآلة صغيرة رقمية لأخذ البصمات، ثم يلتقط صورة ويسأل كل شخص عن اسمه الكامل وجنسيته.

ويتلعثم أحد الرجال الملتحين عند سؤاله عن بلده. يتمتم عبارة غير مفهومة قبل أن يجيب بعد تكرار المحقق لسؤاله: العراق. يطلب منه المحقق التوجه إلى محقق ثان من القوات الخاصة في قوات سورية الديمقراطية ثم يوجه محقق ثالث أسئلة أخرى.

وبعد أخذ المعلومات والبصمات منهم، يُطلب من الرجال التوجه إلى مكان تجمع خاص بهم، حيث يجلسون في صفوف متراصة منتظمة على الأرض، يبعد الواحد عن الآخر المسافة نفسها.

وعلى مقربة منهم، يتجول عسكريون من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من دون أن يتضح ما هو الدور الذي يقومون به في عملية الفرز. ويوضح أحد المحققين، لـ«فرانس برس»، رافضًا الكشف عن اسمه: «يتم تفتيشهم للمرة الأولى عند الجبهة، ثم يحصل تفتيش أدق هنا وتدقيق في المعلومات».

وعدا عن المطلوبين من قوات سورية الديمقراطية، يبحث المحققون عن أي مشتبه بانتمائهم إلى «داعش». ويقول المحقق: «تشعر أحيانًا أن من يقف أمامك داعشي من طريقة كلامه أو تردده في الإجابة، أو إذا وجدت علامات على يده توحي باستخدام كثير للزناد أو على كتفه جراء حمل جعبهم».

مدنيون أم مقاتلون؟

وتخوض قوات سورية الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ 10 سبتمبر هجومًا واسعًا لطرد التنظيم من آخر جيب له في ريف دير الزور الشرقي، حيث بات وجوده يقتصر على مساحة محدودة.

لدى وقوفه في أحد الطوابير، يقول رجل ملتح ردًا على سؤال لـ«فرانس برس» حول تأخره في الخروج «كنت أخاف من الاعتقال»، ثم يضيف «لكن عائلتي خرجت قبل أسبوع وجرى نقلها إلى مخيم الهول، تواصلت معهم وقالوا لي اخرج ولن يحدث شيء».

ويوضح محمد سليمان عثمان، عضو مجلس سورية الديمقراطي الذي يؤمن وصول النازحين إلى مخيم الهول، أن البعض منهم ينتمون إلى التنظيم. ويقول: «منهم من يسلّم نفسه ومنهم من يكون مختبئًا بين المدنيين».

ويشرح أن هدف «هذه العملية الأمنية أن نتأكد من هم هؤلاء النازحون، هل هم مدنيون أم مقاتلون مختبئون؟».

وتخضع النساء بدورهن لعملية تفتيش دقيقة على يد مقاتلات من قوات سورية الديمقراطية. ترفع المقاتلة الملثمة النقاب عن وجه كل سيدة وتبحث في حاجياتها جيدًا. ويجري، وفق المحقق، جمع بصمات والتقاط صور للنساء «المهاجرات»، كما يسميهنّ التنظيم، وهن النساء غير السوريات أو العراقيات.

ويكرر مقاتلو قوات سورية الديمقراطية هذه الإجراءات بشكل شبه يومي في الفترة الأخيرة مع تزايد موجات النزوح من آخر الكيلومترات الواقعة تحت سيطرة «داعش».

ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج نحو 11 ألف شخص منذ أسبوع، بينهم نحو 1500 مسلح، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 32 ألفًا عدد الخارجين منذ مطلع الشهر الماضي.

بعد إنهاء عملية الفرز، يتمّ نقل النساء والرجال غير المشتبه بانتمائهم إلى صفوف التنظيم نحو مخيم الهول شمالاً. ويخضعون هناك مجددًا لتحقيق موسّع، بينما يتم توقيف المطلوبين أو المشتبه بهم.

سيذبحونكم

وفي المكان المخصص لهن، تجلس مجموعات من النساء وحولهنّ أطفالهنّ. ويكرر معظمهن السؤال ذاته «متى سنذهب إلى مخيم الهول، لقد تعبنا».

وخلال انتظارهن في موقع الفرز هذا غير البعيد عن الجبهة، تروي نساء عدة أن طفلاً توفي ليلاً جراء البرد وجرى دفنه. كما وضعت سيدتان مولوديهما أيضًا. وما إن تقترب شاحنة منهن حتى تركض النساء مع أطفالهن نحوها، ليتضح أنها تقلّ مقاتلين قدموا لتوزيع الخبز.

تسأل آمنة حج حسين (28 عامًا)، من مسكنة في ريف حلب (شمال)، وهي تجلس على الأرض عن موعد الذهاب إلى المخيم بعدما أرهقها الانتظار في العراء مع تدني درجات الحرارة.

وتروي أنها خرجت مع ابنها (خمس سنوات) من بلدة الباغوز، التي باتت بمعظمها تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية. وتقول إنّ زوجها الذي عمل «موظفًا صغيرًا» لدى التنظيم غادر قبل خمسة أشهر عن طريق «التهريب» إلى تركيا للعمل.

وتشرح: «أردت الخروج منذ بدء القصف على هجين قبل أشهر، لكنهم كانوا يقولون لنا إن الأكراد سيذبحونكم».

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تقاطع نورا العلي (18 عامًا)، المتحدرة بدورها من محافظة حلب، آمنة لتشرح كيف أنه خلال الأيام الماضية، «لم يعد بإمكان مقاتلي التنظيم منع الناس من الخروج».

وخرجت نورا من الباغوز مع زوجها، الذي تم فصله عنها بعد عملية الفرز. وتصرّ على أن زوجها، وهو ابن عمها وارتبطت به قبل ثلاث سنوات، «لم ينتم يومًا» إلى التنظيم «بل كان عامل مطعم».

وتضيف: «كنت أستمع إلى الموسيقى في السرّ» وهو ما كان التنظيم يحظره. وتنتظر نورا ما سيؤول إليه الوضع، آملة أن تتحقق رغبتها الوحيدة «أريد الذهاب وزوجي إلى أهلنا في تركيا».