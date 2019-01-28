وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 12:12 مساء
رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي (الإنترنت)

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الإثنين، وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عن 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وجاءت وفاة مدلسي، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، علمًا بأن المجلس الدستوري هو من يوافق على الترشيحات ويعلن النتائج النهائية.

وقبل تعيينه على رأس أعلى هيئة قضائية شغل مدلسي منصب وزير الخارجية لمدة ست سنوات ابتداءً من يونيو 2007.

ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوًا هم أربعة -بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس- يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا واثنان من مجلس الدولة، حسب الدستور.

وينص القانون على أنه «في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويُبلِّغ رئيس الجمهورية فورًا». وما زال أمام المرشحين المحتملين لانتخابات 18 أبريل حتى منتصف ليل الثالث من مارس لتقديم ملفاتهم إلى المجلس الدستوري حتى يبت فيها في أجل عشرة أيام.

وبينما يلح عليه أنصاره بالترشح لولاية خامسة، لم يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عامًا) الذي يحكم البلاد منذ 1999 قراره بعد.

وكان اللواء المتقاعد علي غديري (64 سنة) أوّل من أعلن ترشّحه بعد تحديد تاريخ الانتخابات. ومن جهته، أبدى رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس نيته الترشح لكنه ينتظر القرار النهائي لحزبه «طلائع الحريات».

وكان بن فليس المنافس الأبرز لبوتفليقة في انتخابات 2004 (6.4% من الأصوات) وفي 2014 (حصل على 12.3%). كما أعلنت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد، ترشيح رئيسها عبدالرزاق مقري الذي ينتظر ألا يجد صعوبة في جمع التواقيع اللازمة لجعل ترشيحه رسميًا.

ومن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية جمع تواقيع 600 من أعضاء مجالس البلديات والولايات أو نواب في البرلمان، أو جمع تواقيع ستين ألف مواطن يتمتعون بحق الانتخاب.

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