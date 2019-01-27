أسماء الأسد تخضع لعملية جراحية عقب إصابتها بورم خبيث

خضعت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، لعملية جراحية استكمالاً لعلاجها من ورم خبيث في الثدي تم كشفه في مراحله المبكرة، وفق ما أفادت الرئاسة السورية الأحد في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت حسابات الرئاسة «كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث، وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـدمشق تكللت بالنجاح»، وفق «فرانس برس».

وتأتي العملية غداة قيامها بعدة زيارات إلى جرحى الجيش العربي السوري في دمشق وعدد من المناطق المجاورة لها. وأرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية قميصًا قطنيًّا أزرق اللون وهي تتابع عملها خلف مكتبها ومزيلة بعبارة «رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل»، ولم يذكر التعليق تاريخ التقاط الصورة.

وكُشفت إصابة أسماء الأسد في أغسطس 2018 بورم خبيث في الثدي، تم كشفه في مراحله المبكرة وخضوعها للعلاج في أحد المشافي العسكرية في دمشق.

وأسماء الأسد (43 عامًا) أم لثلاثة أولاد، صبيين وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس، ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من «كينغز كولدج» في لندن.

وقبل اندلاع النزاع في سورية منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها. وغالبًا ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها نشاطات اجتماعية، بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.