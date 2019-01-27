أبو الغيط يؤكد للمبعوث الأممي إلى سورية أهمية الحفاظ على وحدتها

الأمين العام للجامعة العربية

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الأحد، أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وذلك في لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسورية غير بيدرسون، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وقال محمود عفيفي الناطق الرسمي باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن اللقاء «شهد تبادلاً موسعًا لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية، حيث استعرض الأمين العام أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ العام 2011».

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وأضاف البيان أن أبو الغيط جدد التأكيد «على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيرًا بدولة عربية، وأيضًا على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة يلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب السوري، ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية».

وشدد أبو الغيط، حسب البيان، على «أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار» التسوية في سورية، معتبرًا أن «هذه التدخلات لعبت دورًا رئيسيًا في إطالة أمد الأزمة»، من دون أن يوضح الأطراف التي يقصدها.

وتعاني دمشق عزلة دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في مارس 2011، تجلت خصوصًا في إغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها في سورية.

وفي 12 نوفمبر 2011، أي بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سورية، اتخذت الجامعة العربية قرارًا بتعليق عضوية سورية مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبةً الجيش السوري بـ«عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين النظام».

والجدل قائم حاليًا بشأن عودة سورية خصوصًا بعدما رجحت كفة القوات التابعة للنظام على الأرض، مع استعادتها مناطق كبيرة من المسلحين والمعارضين.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي تستضيف بلاده القمة العربية السنوية في 31 مارس 2019، السبت إن «المكان الطبيعي» لسورية هو داخل جامعة الدول العربية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التونسية: «موضوع عودة سورية للجامعة العربية قرار يأخذه العرب في اجتماعاتهم المقبلة، وهم من يقرر كيفية رجوعها، ومتى ترجع، وبأي صفة».

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ومن جهته، قال لافروف، الذي يقوم بجولة بدول المغرب العربي، أنه دعا المسؤولين في تونس والجزائر والمغرب إلى دعم عودة سورية لعضوية الجامعة العربية.

ودعا العراق ولبنان إلى عودة سورية إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012، فيما يبدو أن السعودية لا تزال مترددة بشأن تطبيع العلاقات مع سورية، وعودة دمشق إلى الجامعة.