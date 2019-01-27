تزامنًا مع زيارته القاهرة.. دعوات للاعتصام بـ 20 ميدانًا سودانيًا احتجاجًا على البشير

الرئيس السوداني عمر البشير (ا ف ب)

جدد تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات، دعوته السودانيين للتظاهر والاعتصام ظهر الأحد، ومواصلة التظاهرات في الأيام المقبلة.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع إعلان الخرطوم عن زيارة قصيرة يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة الأحد، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

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وشهدت مناطق في أم درمان والخرطوم تظاهرات احتجاج، ليل السبت، تلبية لدعوة تجمع المهنيين، وُصفت بأنها أقل حضورًا من الأيام الماضية.

وحض التجمع المهني، في بيان، الناس على التظاهر قرب مناطق سكناهم، وتنظيم اعتصامات في ساحات المناطق الأحد تليها مظاهرات يومية حتى يوم الأربعاء.

وحدد البيان أكثر من عشرين ميدانًا موزعة في مدن وبلدات العاصمة لإقامة الاعتصامات، مشيرًا إلى أن مدة الاعتصام هي ثلاث ساعات (13:00 - 16:00 بتوقيت غرينتش).

وعلى الرغم من أن هذا التجمع المهني الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين ظل غير معروف للكثيرين، أخرجت دعواته للتظاهر الآلاف إلى الشوارع في عدد من المدن السودانية.

ويحرص التجمع على الحفاظ على سرية نشاطه وتحركاته، وكذلك إخفاء معلومات منتسبيه خشية تعرضهم للاعتقال.

بيد أنه أعلن أنه يهدف إلى تكوين تجمع يحظى بالثقة لقيادة المعارضة عوضًا عن الأحزاب التقليدية وإيجاد بديل للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام، فضلاً عن إيجاد أداة لتنفيذ العصيان المدني والإضراب كوسيلة سلمية للتغيير السياسي.

وتشكك الحكومة السودانية في تجمع المهنيين وتتهمه بالعمالة للخارج، لكن ذلك لم يمنع عددًا كبيرًا من السودانيين من الالتفاف حوله، وتأييد مطالبه بالتغيير.

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ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي البشير الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عامًا.

وتقول السلطات السودانية إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال هذه الاحتجاجات بلغ نحو 30 شخصًا، ولكن المنظمات الحقوقية تقول إن العدد تخطى الأربعين.

زيارة البشير

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السوداني لقاءً مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأحد القاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

والقاهرة هي الوجهة الثانية للبشير منذ اندلاع حركة الاحتجاجات ضد حكمه، إذ سبق أن زار الدوحة الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة تأتي «استكمالاً لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية - السودانية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلاً عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

ويضم الوفد المرافق للبشير وزير شؤون الرئاسة البشير فضل عبد الله، ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، والفريق أول صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال السفير السوداني في القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، إن هذه القمة تأتي «في إطار الحراك السوداني العربي حاليًا وخصوصية العلاقات السودانية - المصرية».

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وأشار عبدالحليم أيضًا إلى أن المباحثات بين الجانبين ستشمل أوضاع القارة الأفريقية وتطورات المنطقة العربية خاصةً سورية وليبيا واليمن.

وتزامنًا مع زيارة البشير، أطلق مجموعة من المثقفين المصريين، ممن وصفوا أنفسهم بالمعنيين بحق الشعب السوداني في تحقيق مطالبه المشروعة، نداءً لـ«وقف العنف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي، والتحقيق الشامل والشفاف في الجرائم التي أودت بحياة من سقطوا قتلى في الحراك الشعبي السلمي».