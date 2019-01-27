مقتل أربعة رجال شرطة بعبوتين ناسفتين شمال بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 12:25 مساء
عائلات من مدينة الشرقاط في شمال العراق (ا ف ب)

قُتل أربعة رجال شرطة وأصيب آخرون بجروح، الأحد، في انفجار عبوتين ناسفتين، استهدف مركزًا أمنيًا عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية ونقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضح قائمقام الشرقاط، علي دودح، لوكالة «فرانس برس»، إن «عبوة أولى انفجرت عند الثامنة صباحًا (05,00 ت غ) لدى مرور سيارة مدنية تقل عناصر من الشرطة إلى مقر عملهم» عند المدخل الجنوبي للشرقاط التي تبعد 250 كيلومترًا إلى شمال بغداد وكانت معقلاً لتنظيم الدولة «داعش» في السابق.

وأضاف دودح أن الانفجار «أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح»، وهي حصيلة أكدها ضابط برتبة مقدم طلب عدم كشف هويته.

وبعد وصول التعزيزات والنجدة، «انفجرت عبوة ثانية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الأولى» وفق دودح. ولفت الضابط في الشرطة العراقية إلى أن «الانفجار الثاني أسفر عن مقتل شرطيين اثنين آخرين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح».

وفرضت القوات العراقية كامل سيطرتها على قضاء الشرقاط من تنظيم الدولة «داعش»، في سبتمبر 2017.

ورغم إعلان بغداد في ديسمبر 2017 «النصر» على «داعش»، ما زال المسلحون قادرين على شن هجمات متفرقة وعمليات خطف واغتيال، خصوصًا في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال بغداد.

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