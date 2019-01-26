الأمين العام لـ«حزب الله»: إسرائيل اكتشفت الأنفاق «بعد سنوات طويلة»

أكد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية مساء السبت أنّ عدداً من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل الشهر الماضي تحت أراضيها قرب الحدود مع لبنان موجودة «منذ سنوات طويلة».

وقال نصرالله في حوار مباشر أجرته قناة «الميادين التلفزيونية» التي تتخذ من بيروت مقراً، «إكتشف الإسرائيلي بعد سنوات طويلة عدداً من هذه الأنفاق، وهذا الأمر لم يكن مفاجئاً لنا، والمفاجئ أن هذه الأنفاق طال وقتها حتى اكتشفها الاسرائيلي»، وفق «فرانس برس».

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر عملية واسعة، أطلق عليها تسمية «درع الشمال» لتدمير أنفاق اكتشفها تمتد عبر الحدود من لبنان واتهم حزب الله بحفرها. وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين تدمير ستة أنفاق، يمتد آخرها لعشرات الأمتار داخل إسرائيل وتم حفره على عمق 55 متراً.

وفي أول تعليق بعد اكتشاف الأنفاق، لم يؤكد نصرالله أو ينف حفر حزبه لها وما إذا كانت هناك أنفاق أخرى لم يتم اكتشافها بعد. وأشار الى أن بعض الأنفاق موجود منذ ما قبل العام 2006 وصدور القرار الدولي 1701.

وأضاف «بالحد الأدنى أحد الانفاق التي تم اكتشافها في الأسابيع القليلة الماضية يعود عمره الى 13 أو 14 عاماً». وسخر من كون «المخابرات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال 14 عاماً لم تكتشف وجوده داخل أرضها»، معتبراً أن «هذا يدل على فشل استخباراتي» إسرائيلي.

وقال نصرالله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومن خلال عملية درع الشمال «خدمنا عبر إدخال الرعب والخوف والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في الشمال». وبحسب إسرائيل، كان يُفترض أن يستخدم حزب الله الأنفاق لخطف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين والاستيلاء على جزء من الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع أعمال عدائية. وتم تدمير الأنفاق بواسطة متفجرات أو تمّ سدّها بشكل محكم.

وقال نتانياهو خلال جولة قبل أسبوعين قرب الحدود بين اسرائيل ولبنان "لقد منعنا خطة حزب الله العملانية لاستخدام الانفاق لإدخال ما بين ألف وألفي مقاتل الى الجليل والاستيلاء على قرى، وسنواصل القيام بذلك". ورد نصرالله على نتنانياهو متسائلاً «هل سيعتمد حزب الله على أربعة أنفاق لإدخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل؟».

