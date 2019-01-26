42 قتيلاً إثر قصف صاروخي على آخر معاقل المسلحين في شرق سورية

آليات عسكرية أميركية في منبج في شمال سورية (ا ف ب)

أسفر قصف صاروخي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف آخر جيب لتنظيم الدولة «داعش» في شرق سورية، عن مقتل 42 شخصًا بينهم 13 مدنيًا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت ونقلت «فرانس برس».

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية التي تشنُّ منذ سبتمبر 2018 هجومًا بريًا ضد المسلحين في هذا الجيب الأخير الواقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية.

وذكر المرصد أن قصفًا صاروخيًا للتحالف الدولي استهدف في وقت متأخر الجمعة منازل في أراض زراعية قرب بلدة الباغوز ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا بينهم 13 مدنيًا.

وبين القتلى سبعة سوريين من تنظيم «داعش» بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، بالإضافة إلى ستة عراقيين غير مقاتلين، بحسب المرصد. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التحالف الذي سبق أن صرح بأنه يتفادى استهداف المدنيين في عملياته.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«فرانس برس»: «إن المسلحين يستخدمون هذه المنطقة لشن هجماتهم المضادة».

ورغم الهجمات المضادة التي شنّها التنظيم، أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدمًا سريعًا في الأسابيع الأخيرة وتمكّنت من السيطرة على القسم الأكبر من أخر جيوب التنظيم في المنطقة.

وفشل التنظيم الخميس في استعادة بلدة الباغوز في هجوم مضاد ما أدى إلى مقتل نحو 50 مقاتلاً من الجانبين وفرار آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، نحو الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام الأخيرة، وفقًا للمرصد.

وبعدما كان التنظيم في العام 2014 يسيطر على ساحات شاسعة في سورية والعراق المجاور، أعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» عليها، تقلص نفوذه تباعًا ليقتصر وجوده حاليًا على البادية السورية المترامية الممتدة من وسط البلاد حتى الحدود العراقية.

وتشكل المعارك ضد «داعش» مؤشرًا إلى طبيعة النزاع المعقد في سورية الذي تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وألحق دمارًا هائلاً بالبني التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.