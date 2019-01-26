تونس: «المكان الطبيعي» لسورية هو داخل الجامعة العربية

لافروف والجهيناوي خلال اللقاء في تونس (ا ف ب)

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي ستستضيف بلاده القمة العربية السنوية في 31 مارس المقبل، إن «المكان الطبيعي» لسورية هو «داخل جامعة الدول العربية».

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وأكد الجهيناوي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التونسية: «سورية دولة عربية، ومكانها الطبيعي هو داخل الجامعة العربية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه «بالنسبة إلى سورية، القرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب الذين لهم أن يقرروا ما يمكن أن يفعلوه، على اعتبار أن قرار عودتها إلى الجامعة العربية ليس بقرار وطني تونسي».

وجدد الجهيناوي تأكيد حرص تونس على الإسراع بإيجاد حل للنزاع السوري وتوافق السوريين للخروج من أزمتهم.

وكان تم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.

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وقال لافروف إنه بحث مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية مع المسؤولين في تونس والجزائر والمغرب. ومن المقرر أن يلتقي لافروف ضمن جولته المغاربية، السبت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.