مقتل شخصين نتيجة الأحوال الجوية السيئة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 07:44 صباحا
جرافة حكومية تزيج الثلوج المتراكمة من على طريق في منطقة المختار في وسط تونس. (فرانس برس)

قتل شخصان نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تضرب تونس منذ 24 ساعة، بحسب وزارة الداخلية الجمعة، في وقت غطت الثلوج عددا من الولايات التونسية.

وذكرت الوزارة أنّ هناك جهودا جارية لانتشال جثة امرأة جرفت مياه الفيضانات سيارتها، دون أن تحدد مكان وقوع الحادث.

وأفاد راديو موزايك التونسي أنّه تم العثور على رجل يبلغ الأربعين من العمر يعاني من مشاكل عقلية ميتا صباح الجمعة بعد أن قضى الليل خارج منزله في ولاية جندوبة في شمال شرق البلاد.

وانقطعت الكهرباء عن عدة مناطق فيما أصبح استخدام عدة طرق في الكاف وجندوبة والقصرين مستحيلا.

ونقلت السلطات أكثر من 100 شخص علقوا في مركباتهم الى أمكنة آمنة.

وتتعرض تونس لموجة من الطقس السيء منذ الأربعاء.

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