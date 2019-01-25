رويترز: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لقائمة بشأن تمويل الإرهاب

وكالة رويترز تنقل عن مصدرين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين قولهما اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرًا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الماضي.

وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية، وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.