فرنسا تكشف حقيقة بيع 12 طائرة رافال جديدة لمصر

طائرات رافال في سماء القاهرة (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في قصر الإليزيه أنّ فرنسا لا تتوقع أن تبرم مصر صفقة لشراء 12 طائرة رافال أخرى خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لها الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول: «بمقدور مصر استكمال أسطولها من طائرات رافال خلال الأسابيع أوالأشهر المقبلة لكن لن يكون هناك توقيع لعقود خلال زيارة الرئيس».

وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير قال الثلاثاء الماضي لراديو «أوروبا 1»، إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.

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ووفقًا لاتفاقات سابقة توصلت فرنسا لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر، منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو ستة مليارات يورو، بحسب «رويترز».

وتضمن عقد الطائرات رافال العام 2015 وهو أول عقد تصدير للطائرات، خيار بيع 12 طائرة أخرى. وقال لو مير عندما سأله راديو أوروبا 1 التعليق على تقارير بأن بيع 12 طائرة إضافية أمر مطروح على الطاولة، «إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرًا. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع الرئيس (السيسي)»، إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.