الأمم المتحدة تعلن فريق التحقيق الدولي في مقتل خاشقجي

متظاهر يحمل صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (رويترز)

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن فريقًا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقًا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تأكيد لتقرير نشرته «رويترز» يوم الخميس.

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وقالت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي يوم الخميس، لـ«رويترز»، إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة «تحقيق دولي مستقل» في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر.

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وقال المكتب، في بيان، إن كالامارد ستتوجه رفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير وحتى الثالث من فبراير.