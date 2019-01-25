الشرطة السودانية تؤكد مقتل شخصين في تظاهرات الخرطوم الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 11:44 صباحا
الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة (ا ف ب)

أكد الناطق باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه في وقت مبكر الجمعة، وفاة شخصين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت الخرطوم الخميس.

وتظاهر المئات في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان الخميس بينما خرجت مسيرات متزامنة في عدة مدن وبلدات سودانية داعية الرئيس السوداني عمر البشير إلى الاستقالة.

وقال عبدالرحيم: «شهدت عدة ولايات (في) البلاد تجمعات غير قانونية (وخرجت تجمعات مشابهة كذلك) في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع».

وأضاف: «سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم حالتي وفاة»، دون أن يحدد الكيفية التي توفي فيها الشخصان.

وفي وقت متأخر الخميس، ذكر مسؤول سوداني رفيع أن متظاهرًا توفي خلال تجمع في أم درمان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات أن متظاهرين اثنين لقيا حتفهما الخميس.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر إلى ثلاثين، وفق الأرقام الصادرة عن المسؤولين. وقدرت المجموعات الحقوقية بدورها عدد القتلى بأكثر من 40.

وقال عبد الرحيم إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص الجمعة بينما ألقت القبض على شخص كان «يحمل مسدسًا داخل مظاهرة» وأوقفت «سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى».

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعًا إلى تظاهرات واسعة تدعو إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

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