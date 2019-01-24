حماس تعلن رفض المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 06:14 مساء
موظفة فلسطينية تتسلم راتبها في غزة يوم الجمعة. (رويترز)

أعلن نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، الخميس، رفض المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل التي منعت إدخال دفعة مالية قطرية جديدة الأربعاء؛ ردًا على تجدد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وقال خليل الحية، في مؤتمر صحفي: «أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال». 

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وأضاف المسؤول الحمساوي، وفق وكالة «فرانس برس»: «ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وتفهم شرحنا ورفضنا للمنحة»، متابعًا: «لن تكون غزة جزءًا من الابتزاز أو مسرحًا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية».

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