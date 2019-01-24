الرئيس السوري يوقف إصدار تأشيرات خاصة لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.

وذكرت ناطقة في إفادة صحفية دورية للمفوضية، بحسب وكالة «رويترز»، أن «نظام بشار الأسد أوقف منح تأشيرات الدخول المتعدد»، مضيفة: «نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي... بذل كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض».

وكان دبلوماسيون من الاتحاد قالوا إن التصريح الخاص لاستخدام تأشيرات الدخول المتعدد ألغي في بداية يناير دون تفسير من الحكومة السورية، مما يعقد جهود توزيع مساعدات إنسانية على ضحايا الحرب الأهلية.