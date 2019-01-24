دعوة جديدة إلى التظاهر للمطالبة برحيل الرئيس البشير في السودان

جانب من الاحتجاجات المطالبة برحيل البشير في السودان. (أ ف ب)

دعا منظمون إلى تظاهرات جديدة في السودان، اليوم الخميس، بينها مسيرة إلى القصر الجمهوري في الخرطوم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عامًا.

ويشهد السودان حركة احتجاجية منذ 19 ديسمبر بدأت بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في بلد يعيش ركودًا اقتصاديًا.

وسعى اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقف في الصف الأول من الاحتجاج، إلى تعزيز الضغط الخميس بدعوة جديدة إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الاتحاد، في بيان، إنه يدعو «شعبنا إلى التجمع في 17 مكانًا في الخرطوم وأم درمان والسير باتجاه القصر الجمهوري»، مضيفًا أن «الناس في مدن وبلدات أخرى سينظمون مسيراتهم» أيضًا.

والتظاهرات شبه اليومية التي يردد خلالها المحتجون هتاف «حرية سلام عدالة»، تحولت بسرعة ضد سلطة الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ توليه السلطة إثر انقلاب في العام 1989.

وتفيد حصيلة رسمية بأن 26 قتيلًا سقطوا في هذه التظاهرات فيما تلقي السلطات باللوم على محرضين تقول إنهم تسللوا بين صفوف المتظاهرين.

لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن أكثر من 40 شخصًا من بينهم عاملون في المجال الصحي قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية يغذيها نقص حاد في العملات الأجنبية وانكماش متصاعد أدى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 والذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

ويقول خبراء إن الدعم المالي الذي يتلقاه السودان من دول خليجية على رأسها قطر.