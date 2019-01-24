اتجاه لتغيير رئيس مراقبي الأمم المتحدة في اليمن

باتريك كامرت رئيس مراقبي الامم المتحدة، في الحديدة.

تبحث الأمم المتحدة عن خليفة لباتريك كامرت رئيس المراقبين الأممين في الحديدة في منصبه، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقال أحد المصادر: «سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له»، موضحًا أنّ مشاورات بدأت بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أنّ العقد الأوّلي لا ينصّ مبدئيًا على ضرورة تولّيه قيادة فريق المراقبين.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت منذ 23 ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبًا مدنيًا.

ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 ديسمبر، واجه كامرت صعوبات مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة. واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.

وتعرض موكبه في 17 يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.