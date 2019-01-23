مقتل جندي في انفجار سيارة ملغومة قرب كركوك بالعراق

حطام خلفه انفجار سيارة ملغومة بميدان مزدحم في حي مدينة الصدر بالعراق. (أرشيفية. رويترز)

قال الجيش ومصدر أمني عراقي إن جنديًا قُتل وأصيب ما لا يقل عن اثنين في انفجار سيارة ملغومة ببلدة في الشمال قرب مدينة كركوك اليوم الأربعاء.

وذكر الجيش، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن أحد المنتسبين لقوات الأمن قتل. فيما قال مصدر أمني، في تصريح إلى الوكالة، إن جنديين آخرين على الأقل أصيبا.

وأضاف الجيش أن انتحاريًا اقتحم بسيارته الملغومة نقطة تفتيش أمنية عند مدخل بلدة الرياض على بعد 40 كيلومترًا جنوب غربي كركوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن متشددي تنظيم «داعش» ينشطون في هذه المنطقة.

وأعلن العراق هزيمة تنظيم «داعش» في ديسمبر 2017 بعد قتال دام عامين، بيد أن التنظيم يواصل شنّ هجمات على قوات الأمن في أنحاء البلاد.

ووقع هجومان آخران على الأقل بسيارتين ملغومتين منذ بداية يناير.