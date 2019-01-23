المغرب تفكك خلية يشتبه في موالاتها لتنظيم «داعش»

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، أنها فككت خلية تضم 13 شخصًا يشتبه في موالاتهم تنظيم «داعش»، وقالت إن التحقيقات الأولية أظهرت سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية، نقلت عنه «فرانس برس»، أن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرًا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب».

وأوضح أنهم كانوا ينشطون بكل من مدينة قلعة السراغنة القريبة من مراكش (جنوب) ومدن سلا والدار البيضاء والمحمدية (غرب).

وأشار البيان إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى «مخطوط مبايعة لتنظيم داعش»، ورسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال.

وأوضح أن «الأبحاث الأولية تؤكد أن المشتبه بهم انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام».

ويلاحق القضاء المغربي حاليًا 22 شخصًا في المجموع على خلفية قتل سائحتين إسكندنافيتين منتصف ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتشتبه السلطات في أن المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة ينتمون إلى خلية بايعت «داعش»، دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام.