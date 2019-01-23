اتحاد العمال يعلن استعداده التوصل لحل مع الحكومة التونسية قبل إضراب جديد

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. (أ ف ب)

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، استعداد النقابة المركزية «للتوصل إلى حل» مع الحكومة بشأن زيادة أجور الموظفين قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير المقبل.

كان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى إضراب عام في القطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الماضي في الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي شل تقريبًا كل الخدمات الإدارية في البلاد.

وقال الطبوبي، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «لا نريد الإضراب لغاية الإضراب ... نأمل في التوصل إلى حل»، مضيفًا: «أعلنا عن إضراب عام جديد خلال الشهر المقبل، ونأمل في التوصل إلى حل ولكن ليس بأي ثمن».

وهذا الإضراب العام هو الثالث منذ نوفمبر الفائت ويشمل حوالي ربع السكان العاملين في تونس.

وشهدت حركة الملاحة الجوية الخميس الماضي اضطرابات كبيرة أدت إلى إلغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد إضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.

وكشف الطبوبي، الإثنين الماضي، أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالي شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب.

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحًا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار (40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5% في العام 2018.

كما يشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.

وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي ويدافع عن «سيادة القرار الوطني».

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في العام 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات على الأخص التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

ويقول الطبوبي: «نحن أيضًا لنا ضغوطات من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية».

ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.

ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية وحقق انتقالًا سياسيًا بارزًا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من عودة النمو تدريجيًا.