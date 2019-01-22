قتيل وأربعة مصابين إثر انفجار سيارة مفخخة في اللاذقية غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 05:06 مساء

قُـتل شخص وأُصيب أربعة آخرون، الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، في حادثة نادرة في هذه المنطقة الواقعة في غرب سورية.

وأوردت سانا: «المعلومات الأولية (تفيد عن) انفجار سيارة مفخخة ومقتل السائق وإصابة أربعة آخرين»، مشيرة إلى أن التفجير وقع «في ساحة الحمام» على أطراف اللاذقية.

وأضافت الوكالة: «الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل تفجيرها في نفس المكان». وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، «تم وضع عبوة ناسفة في السيارة أو قربها» لافتًا إلى أن «المتوفى ليس انتحاريًّا».

ونشرت الوكالة صورًا تظهر السيارة وهي تحترق وحولها رجال الإطفاء. كما بث التلفزيون السوري صورًا لمكان التفجير أظهر تجمهر عدد كبير من الأشخاص وعناصر من الجيش حوله. وفي الوسط بينت الصور حافلة بيضاء صغيرة محطمة ومتفحمة، فيما مُنع الناس من الاقتراب بواسطة شريط أمان وُضع حول مكان الانفجار.

وشهدت المدينة في الساحة نفسها في سبتمبر 2015 انفجار سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة، ما أدى إلى استشهاد عشرة وإصابة 25 شخصًا بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالسيارات والمنازل.

وبقيت محافظة اللاذقية الساحلية، معقل الطائفة العلوية التي تتحدر منها عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، بمنأى نسبيًّا عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف مارس 2011.

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