الدبابات الإسرائيلية تقصف نقطة رصد لـ«حماس» شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 04:05 مساء
جندي إسرائيلي يقف على دبابة عند الحدود مع قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة بأن الدبابات الإسرائيلية قصفت، اليوم الثلاثاء، موقع رصد تابعًا لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بقذيفتين؛ ردًّا على إطلاق نار تجاه جيب عسكري قرب الحدود شرق بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وقال مصدر أمني في غزة، حسب «فرانس برس»، «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ظهر الثلاثاء نقطتين للرصد للمقاومة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أحدث أضرارًا ولم يبلغ عن وقوع إصابات».

وقال شهود عيان إن النقطتين المستهدفتين تتبعان القسام.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي: «أُطلقت أعيرة نارية على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المتاخمة للسور الأمني في قطاع غزة ولم يبلغ عن أية إصابات»، وأضاف: «ردًّا على ذلك استهدفت دبابة موقعًا عسكريًّا لحماس في شمال قطاع غزة».

وتسود تهدئة هشة على حدود قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية و«حماس»، ما أدى لإدخال قطر المنحة المالية الثالثة قبل نهاية هذا الأسبوع لدفع رواتب موظفي «حماس».

كما سمحت الحكومة الإسرائيلية بإدخال وقود بتمويل قطري للقطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء.

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