السودان المتوتر بالاحتجاجات.. يستضيف مباحثات أطراف النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى الخميس

جنود من جيش جمهورية أفريقيا الوسطى (ا ف ب)

تبدأ محادثات يتوقع أن تكون صعبة، الخميس، في الخرطوم برعاية الاتحاد الأفريقي بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى و15 مجموعة مسلحة؛ بهدف إحلال السلام في هذا البلد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكان تم في جمهورية أفريقيا الوسطى (4.5 ملايين نسمة) الغارقة في حرب أهلية منذ 2013، توقيع ما لا يقل عن سبعة اتفاقات سلام في خمس سنوات، دون أن تتيح أي منها استعادة الاستقرار.

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وهذا الحوار الذي يعده الاتحاد الأفريقي منذ يوليو 2017 ويلقى دعم الشركاء الرئيسيين في بانغي، يسعى لأن يكون أكثر طموحًا من سابقيه، وسيشارك فيه أبرز قادة المجموعات المسلحة، إضافة إلى وفد حكومي رفيع المستوى.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، «هذه المباحثات يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وليس هناك تاريخ معين لنهايتها».

وستعقد المباحثات في الخرطوم عاصمة السودان المجاور، الذي يشهد منذ عدة أسابيع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات على النظام.

ولاحظ مراقب للازمة في بانغي، بدا قلقًا إزاء حياد سلطات الخرطوم، أن السودان «يمثل أحد المراكز الرئيسية لتزويد المجموعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالسلاح».

لا ثقة

وقال قيادي في «الجبهة الشعبية لانبعاث أفريقيا الوسطى» وهي أحد أبرز الفصائل المسلحة ويتزعمها نور الدين آدم، التي ستشارك في المباحثات، إن هذا الحوار «لا يوحي بالثقة».

وأضاف: «كنا نريده أن يتم في بلد محايد في أديس أبابا (إثيوبيا) أو كيغالي (رواندا)، لكن الروس ضغطوا لتنظيمه في الخرطوم».

وكان السودان حليف موسكو، سبق أن شهد محاولة وساطة موازية نهاية أغسطس 2018 ندد بها أبرز شركاء بانغي. وشددت فرنسا مرارًا على أن الحوار «يجب أن يتم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي (أكرر الأفريقي)» وليس روسيا.

وجمهورية أفريقيا الوسطى غنية جدًّا بالموارد والثروات ومنها خصوصًا اليورانيوم والذهب والماس والماشية، وتقع هذه الثروات في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة تتقاتل للسيطرة عليها، وتقاتل أيضًا قوة الأمم المتحدة.

والسؤال الكبير في هذه المباحثات هو: هل سيتم إصدار عفو عن زعماء الحرب؟ وهو أمر تجعل منه المجموعات المسلحة شرطًا مسبقًا لوقف المعارك، لكن سلطات بانغي ترفضه حتى الآن.

ورأى القيادي في الجبهة الشعبية التي كثيرًا ما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، أن السلطات «ستجد صعوبات في انتزاع تنازل» بهذا الشأن.

وقال جناح في ميليشيا إنتي بالاكا إنه مستعد لتقديم تنازلات «إذا كانت في مصلحة البلاد»، بحسب إيغور لاماكا ممثل مجموعة إنتي بالاكا بزعامة باتريس إدوارد نغيسونا الذي أُحيل مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

غياب داراسا

وإذا كان القيادي نور الدين آدم سيحضر مباحثات الخرطوم، فإن علي داراسا، زعيم مجموعة مسلحة مهمة هي الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، سيغيب عن المباحثات.

وكان اعتبر أن المعارك الأخيرة منتصف يناير بين قواته وجنود مهمة الأمم المتحدة، «لا تتيح» مشاركته شخصيًّا في الحوار، لكن مجموعته ستكون رغم ذلك ممثلة فيه.

ويدور التساؤل عن تشكيل لجنة متابعة أعلنها في حال التوصل إلى اتفاق. وتساءل سياسي معارض: «كيف يمكن للحكومة إجبار المجموعات المسلحة على احترام تعهداتها؟».

وشدد إنيست نيميمانا مدير منظمة «كاثوليك ريليف سرفيسز» غير الحكومية على أن «السلام ضروري وحالاً» مضيفًا: «إن وصول المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق بات متعذرًا».

من جانبه، قال مارتن زيغيلي رئيس الوزراء الأسبق (2001-2003) ورئيس أحد أحزاب الأغلبية، الذي سيشارك في المباحثات «يتعين التحاور لإنقاذ ما لا زال من الممكن إنقاذه».

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وتعود آخر وساطة في النزاع إلى 2017 وكانت رعتها الكنيسة الكاثوليكية. لكن المجموعات المسلحة عادت إلى التقاتل بعد أقل من 24 ساعة من توقيع اتفاق وقتل مئة شخص في بريا (وسط).

وحتى الآن، يبدو أن الوساطات المحلية خصوصًا برعاية الكنيسة، وحدها الفعالة. ورأت مجموعة الأزمات الدولية أنه «سيكون من المجدي أكثر تعزيز مسار الحوار والوساطة في المستوى المحلي».

وأبدت المجموعة أسفها «للتأثير القليل» للوساطات الدولية، مشيرةً مع ذلك إلى أن «ميزتها أنها تلفت الانتباه الدولي إلى أزمة جمهورية أفريقيا الوسطى».