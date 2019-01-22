جاويش أوغلو: تركيا تعتزم الشروع في تحقيق دولي في مقتل خاشقجي

نسبت وسائل إعلام رسمية إلى وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قوله إن أنقرة تعتزم الشروع في تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وستتخذ خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وكان خاشقجي مقربًا من دوائر الحكم السعودية قبل أن يتحول إلى منتقد لولي العهد ويبدأ في الكتابة لجريدة «واشنطن بوست» بعد انتقاله للإقامة في الولايات المتحدة. وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر.

اقرأ أيضًا: مصادر: سعود القحطاني لا يزال يتمتع بالنفوذ رغم إقالته بسبب مقتل خاشقجي

وبعد أن قدمت عدة بيانات متضاربة عن مصير خاشقجي قالت الرياض إنه قتل وقطعت أوصاله عندما فشلت مفاوضات لإقناعه بالعودة للسعودية. وكانت تركيا قالت في وقت سابق إنها تتعاون مع دول أخرى في التحقيق واتهمت السعودية بعدم التعاون بشكل كامل للكشف عما حدث.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول يوم الإثنين أن جاويش أوغلو قال في خطاب إن بعض الدول الغربية تحاول التستر على مقتل خاشقجي، مضيفًا أن تركيا تقوم بالتحضير لإجراء تحقيق دولي في الأمر.

ونقلت عنه الوكالة «هناك دول غربية تسعى للتستر على هذه القضية. أعرف الأسباب. نعرف ونرى ما هي أنواع الصفقات التي يتم إبرامها. ونرى كيف أن الذين تحدثوا عن حرية الصحافة يتسترون الآن على هذا الأمر بعد رؤية الأموال».

وأضاف: «لكننا سنذهب حتى النهاية. نجري استعدادات لتحقيق دولي في الأيام المقبلة وسنتخذ الخطوات الضرورية».

وعلى الرغم من إجراء تحقيق مشترك مع المسؤولين السعوديين يشمل فحص القنصلية السعودية في إسطنبول ومقر إقامة القنصل وعدة مواقع أخرى لا يزال مكان رفات خاشقجي غير معروف.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لخمسة متهمين في قتل خاشقجي

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قتل خاشقجي تم بأوامر من أعلى المستويات في القيادة السعودية، لكن الرياض رفضت الاتهامات بتورط ولي العهد.

وطالب المدعون السعوديون بعقوبة الإعدام لخمسة من المشتبه بهم الأحد عشر الذين اعتقلوا في جريمة القتل التي فجرت غضبًا دوليًا وألحقت أضرارًا بسمعة ولي العهد البالغ من العمر 33 عامًا.

وتعرضت السعودية لضغوط كبيرة بسبب مقتل خاشقجي حتى من الولايات المتحدة أقرب حلفائها حيث صوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار يُحمل الأمير محمد المسؤولية عن جريمة القتل.