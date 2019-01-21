قطر تشتري سندات حكومية لبنانية بنصف مليار دولار

أعلنت قطر، الإثنين، أنها ستشتري سندات حكومية لبنانية بـ500 مليون دولار دعمًا للاقتصاد اللبناني، بعد 24 ساعة من زيارة قام بها أمير الدولة الخليجية الثرية إلى بيروت لحضور القمة العربية الاقتصادية، مع غياب معظم القادة العرب عن هذه القمة.

وقال بيان رسمي نقلاً عن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن «دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار»، وفق «فرانس برس». وبحسب الوزير القطري، فإن الخطوة «تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني». وأضاف البيان «نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته».

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة رغم ثمانية أشهر من المشاورات صعبة بين الأطراف السياسيين. ويحتاج لبنان إلى تأليف حكومة جديدة للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعمًا لاقتصاده خلال مؤتمر استضافته باريس في أبريل.

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو. ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من أزمة مالية قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.