5 قتلى في تفجير استهدف رتلًا أميركيًا يرافقه مقاتلون أكراد في سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية قتلوا إثر استهدف تفجير انتحاري، اليوم الإثنين، لرتل للقوات الأميركية التابعة للتحالف الدولي في شمال شرق سورية، كان بصحبته عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن التفجير «تسبب بمقتل خمسة من قوات سوريا الديموقراطية كانوا برفقتهم وإصابة عنصرين أميركيين بجروح».

وأضاف أن «انتحاريًا أقدم على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة مستهدفًا رتلًا للقوات الأميركية يرافقه مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية يؤمنون الحماية له» أثناء مروره في ريف الحسكة الجنوبي، في اعتداء هو الثاني من نوعه ضد القوات الأميركية في أقل من أسبوع.