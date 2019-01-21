إردوغان يبلغ ترامب استعداد تركيا لتولي الأمن في منبج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 10:27 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان

أبلغ الرئيس التُركي رجب طيّب إردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيًا استعداد تركيا لتولّي حفظ الأمن في مدينة منبج بشمال سورية «بلا تأخير».

وأجرى الرئيسان، أمس الأحد مكالمة هاتفية هي الثانية خلال أسبوع، وقال إردوغان إنّ «تركيا مستعدّة لتولّي حفظ الأمن في منطقة منبج بلا تأخير»، وفق «فرانس برس».

وأبلغ إردوغان الرئيس الأميركي أن «هذا الاعتداء هو استفزاز يهدف إلى التأثير على القرار الذي اتّخذه ترامب الشهر الماضي والقاضي بسحب قوّاته من سورية».

وخلال المحادثة الهاتفيّة، اتّفق إردوغان وترامب على مواصلة المشاورات التي بدأت بين رئيسَي أركان البلدين حول المنطقة الآمنة في سورية.

والأسبوع الماضي، نفذ تنظيم «داعش» هجومًا في مدينة منبج، التي يُسيطر عليها مقاتلون أكراد يتلقّون دعمًا من الجيش الأميركي، أسفر عن 19 قتيلاً بينهم 4 أميركيّين.

وتُهدّد أنقرة منذ أسابيع عدّة بشنّ هجوم جديد على وحدات حماية الشعب الكرديّة في شمال سورية، لاعتبارها أن هذه الوحدات «إرهابيّة».

لكن واشنطن تؤكد من جهتها ضرورة حماية الأكراد، لمشاركتهم الفعّالة مع القوّات الأميركية في محاربة تنظيم «داعش».

ويُعتبر مستقبل وحدات حماية الشعب الكرديّة من أبرز مواضيع الخلاف بين واشنطن وأنقرة، علمًا بأنّ الدولتين متحالفتان داخل حلف شمال الأطلسي.

وتبحث الولايات المتّحدة وتركيا في فكرة إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية لفصل الحدود التركيّة عن المناطق التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكرديّة.

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