بعد مقتل 26 شخصًا.. الرئيس السوداني: قوات الأمن لم تقتل المتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 07:02 مساء

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، ردًّا على اتهامات وجهتها مجموعات حقوقية إن قوات الأمن السودانية لم تقتل المحتجين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة.

منذ 19 ديسمبر، أسفرت موجة الاحتجاجات في السودان عن مقتل 26 شخصًا، بينهم اثنان من قوات الأمن بحسب حصيلة رسمية، وفق «فرانس برس». لكن منظمات غير حكومية دولية مثل «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «العفو» تحدثت عن مقتل 40 شخصًا بينهم أطفال وموظفون طبيون، واتهمت الشرطة بأنها مسؤولة عن ذلك.

وقال البشير في كلمة أمام حشد صوفي في بلدة الكريدة بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم: «إن ناسًا من وسط المتظاهرين هم الذين قتلوا المتظاهرين». وأضاف: «آخر مثال على ذلك هو الدكتور الذي قُـتل في بوري (شرق الخرطوم). فقد قُـتل بسلاح لا يستخدمه الجيش أو جهاز الأمن أو الشرطة».

وقد أعلنت جمعية المهنيين السودانيين، مجموعة تشارك في الاحتجاجات، أن هذا الطبيب قُـتل «بالرصاص». واعتبرت منظمة العفو الدولية الجمعة أنه «يجب أن توقف قوات الأمن السودانية هجومها المستمر على المحتجين والعاملين في المجال الطبي».

وأضاف البشير: «سنموت هنا ولن نصبح لاجئين. كل القوى المعادية للإسلام والمسلمين والعرب لا يعجبها استقرار السودان». وأثارت أعمال القمع الحكومي الانتقادات في الخارج. وكان البشير نسب أعمال العنف إلى «متآمرين» لم يذكرهم. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلال شهر، عشرات من قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين.

وتهز السودان الذي يعاني الركود الاقتصادي، حملة احتجاجات منذ 19 ديسمبر نجمت عن قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وبشكل شبه يومي، تحولت التظاهرات بسرعة إلى تحدٍ لسلطة البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ انقلاب العام 1989.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»