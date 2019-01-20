مقتل 5 خبراء في نزع الألغام في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 12:00 مساء
جندي سعودي في نوبة حراسة فيما طائرة شحن عسكرية سعودية تحمل مساعدات تهبط في محافظة مأرب (ا ف ب)

قُتل خمسة خبراء في مجال نزع الألغام في اليمن، الأحد، في انفجار وقع في مخزن للألغام، عند أطراف مأرب بوسط البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أعلن مسؤول أمني يمني وطبيب.

وقال المسؤول الأمني في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، لوكالة «فرانس برس»، إن الخبراء كانوا يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح المصدر أن الانفجار وقع أثناء نقل ألغام بهدف إتلافها، مشيرًا إلى أن سببه غير واضح تمامًا بعد.

وتحدث الطبيب، من جهته، عن وصول أشلاء خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في الانفجار إلى أحد المستشفيات، مؤكّدًا أنهم خبراء في مجال نزع الألغام.

ورجّح أن يكونوا من جنسيات أجنبية، وهو ما لم يكن ممكنًا التأكد منه من مصدر آخر. وأشار إلى أن هناك جرحى أيضًا يتلقون العلاج في المستشفى الذي يعمل فيه، دون توضيح عددهم.

وقال ناطق باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، لـ«فرانس برس»، إن لا معلومات لديه عن الحادثة بعد، بينما لم يجب الناطق باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعمًا للحكومة عن أسئلة الوكالة.

ويواجه المدنيون اليمنيون في عدة مناطق، بالإضافة إلى الجوع الذي أنهكهم والحرب المتواصلة منذ 2014، خطرًا متزايدًا ناتجًا من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتحاربون، وخصوصًا المتمردين الحوثيين.

وأطلقت السعودية التي تقود التحالف منذ مارس 2015 في اليمن، في يونيو الماضي، مشروع «مسام» لإزالة الألغام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمينة في 2014، وشهدت تصعيدًا في 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للسلطات المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين.

وقُتل في النزاع منذ ذلك الحين نحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين. كما أسفرت الحرب عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

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