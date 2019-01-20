التحالف بقيادة الرياض يعلن «تدمير» مواقع طائرات بلا طيار تابعة للحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 10:48 صباحا
لقطة من فيديو لإجلاء مصابين بعد هجوم بواسطة طائرة مسيّرة على قاعدة العند (ا ف ب)

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن، الأحد، أنّه «دمّر» أهدافًا تابعة للمتمرّدين الحوثيّين في صنعاء، بينها منشآت تضمّ طائرات بلا طيّار.

وأظهرت مشاهد صوّرتها وكالة «فرانس برس» سلسلة انفجارات ليليّة في العاصمة اليمنيّة التي يُسيطر عليها المتمرّدون الحوثيّون، وذلك بعد عشرة أيّام من تبنّي المتمرّدين هجومًا بطائرة بلا طيّار على قاعدة عسكريّة أدّى إلى سقوط سبعة قتلى.

وفي الرياض، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة 22:45 (بالتوقيت المحلي) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات دون طيار في 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء».

وأضاف أن «الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات دون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية».

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمينة في 2014، وشهد النزاع تصعيدًا في 2015 بهروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريًا دعمًا للحكومة.

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