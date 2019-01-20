التلفزيون الرسمي: دوي انفجار في محيط دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 09:49 صباحا
العلم السوري وسط الحطام عند مدخل حي الحجر الأسود عند الأطراف الجنوبية لدمشق (ا ف ب)

سُمع دوي انفجار في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري صباح الأحد، من دون أن يحدد أسبابه، مشيرًا إلى أنباء أولية تتحدث عن «عمل إرهابي».

وأورد التلفزيون الرسمي السوري، في شريط عاجل: «سماع دوي انفجار في المتحلق الجنوبي بمحيط دمشق، والأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي»، من دون إضافة أي تفاصيل.

ومنذ العام 2011، بقيت دمشق نسبيًا بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، إلا أنها تعرضت لتفجيرات عدة تبنت معظمها تنظيمات مسلحة. كما كانت عرضة لقذائف الفصائل المعارضة حين كانت تسيطر على أحياء في أطرافها ومناطق في محيطها.

وإثر عمليات عسكرية واتفاقات إجلاء مع الفصائل المعارضة والمسلحين، تمكن الجيش السوري في مايو العام 2018 من استعادة السيطرة على أحياء مدينة دمشق ومحيطها. ولم تشهد العاصمة منذ فترة طويلة أي تفجيرات، لكن جرى استهداف مناطق في قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه.

وباتت القوات الحكومية اليوم تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دمارًا هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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