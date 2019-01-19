الأمم المتحدة: الحوثيون يستفيدون من مبيعات وقود إيراني لتمويل الحرب في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 07:37 صباحا
الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي في بوينوس ايرس. (فرانس برس)

ذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أنّ عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل جهود المتمردين الحوثيين في اليمن ضد الحكومة المدعومة من السعودية.

ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للمتمردين الحوثيين الشيعة في الحرب الدامية التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وفي تقريرها النهائي للعام 2018، قالت اللجنة إنها «حددت عددا صغيرا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة» من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.

وأضاف التقرير أنّ النفط كان «لفائدة فرد مدرج» على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات.

وقال التقرير المؤلف من 85 صفحة والذي تم إرساله إلى مجلس الأمن «العائد من بيع هذا الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثيين».

ووجدت اللجنة أن «الوقود تم شحنه من موانئ في جمهورية إيران بموجب وثائق مزيفة» لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.

وأشار الخبراء في تقارير سابقة إلى صلة إيرانية محتملة بالصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون صوب أهداف في السعودية، بعد أن زاروا الرياض لتفقد بقايا الصواريخ.

وفي تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار.

ونفت إيران مرارًا أنها تقدم دعما عسكريا للحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في العام 2014، ما دفع السعودية لقيادة تحالف عسكري لمواجهة المتمردين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية
ليبيا
في العدد 165: ما وراء عودة الاشتباكات إلى طرابلس.. وتطورات الوضع في الجنوب.. ...
ليبيا
كاركاتير حليم - الترتيبات الأمنية .. عندما تحكم المليشيات طرابلس
كاريكاتير
مدرعات «الوحش» تظهر في الجنوب.. آليات أردنية لمواجهة الألغام والكمائن (فيديو ...
ليبيا
قوة حماية طرابلس: لا طاعة لـ«الرئاسي» إلا بعد اجتماعه بكامل أعضائه
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح سهلة لتتجنبي بها تعجّن الأرز